Лукашенко намекнул на запрет предоставления территории страны для СВО

19.08.2022  21:20 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет воевать с Украиной.

Об этом он заявил сегодня на встрече с работниками хозяйства «Журавлиное» в Брестской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет воевать с Украиной. Об этом он заявил сегодня...

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«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, Украину будем бомбить с территории Белоруссии и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка. Уже б Европа давно прекратила эту войну, если бы американцы через поляков не толкали и не подстегивали эту войну», – сказал Лукашенко.

Он сообщил, что подписал указ о белорусском гражданстве для 800 украинских беженцев и высоко отозвался о работе этих людей.

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