Лукашенко намерен стрясти дань со стран, объявивших Белоруссии авиаблокаду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что победил в споре по поводу срочной посадки в Минске в мае прошлого года ирландского самолета, на котором оказался редактор экстремистского телеграм-канала Роман Протасевич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Запад обвинил белорусские власти в воздушном пиратстве. Евросоюз и Украина закрыли для белорусских самолетов небо.

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На этой неделе международная организация гражданской авиации ИКАО отчиталась по инциденту с самолетом Ryanair и не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо государству.

«Это героические люди. Их надо положительно оценить. Это ооновская организация. Мы там не просто в меньшинстве, мы там одни. И, тем не менее, они были вынуждены признать, что Лукашенко по самолету огонь не открывал, не обстреливал его. Что Миг он не поднимал для того, чтобы понудить к посадке этот самолет. Слушайте, они герои, что они хоть это сказали. А другого ждать не надо. Сейчас это разослано всем членам ИКАО. Лучшее для них – это спустить все на тормозах. Не лезть в дебри. Там их ничего хорошего не ждет. И нам не стоит ждать, что они на колени встанут перед нами или даже стоя извинятся. Я этого не жду. Весь мир понял, где правда, а где ложь. Сейчас мы оцениваем со специалистами и будем обращаться в судебные органы. У нас для этого есть все. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране, не только Белавиа», – заявил сегодня Лукашенко журналистам.

Ранее директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что группа ИКАО приняла позицию Минска.

«В отчёте отмечено, что группой ИКАО факта перехвата, принуждения к посадке или к изменению траектории со стороны самолёта МиГ-29 (в чем изначально обвиняли Беларусь) не выявлено. Важно отметить, запись переговоров в кабине экипажа во время принятия решения следовать в Минск не сохранилась ввиду того, что экипаж не отключил самописцы во время стоянки в Минске», – сказал Сикорский.

Отчет ИКАО вызвал раздражение в среде беглой белорусской оппозиции. Некоторые из змагаров, надеявшихся на очередной международный скандал, сочли доклад зрадой и прочат Лукашенко победу в судах. Советник самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Франак Вячорка был более сдержан.

«К сожалению, там не говорится, кто ответственный и кто виновен. ICAO – это техническая организация, где работают эксперты в области гражданской авиации, и они никогда не дают политических оценок. И они подобных случаев в своей жизни никогда не рассматривали, для них это в новинку. Будем ожидать, что этот доклад будет началом большего расследования, которое и определит – кто приказал, зачем, кто виновен. Поскольку это ООН, то вопрос этот будет поднят в Совете безопасности ООН», – сказал Вячорко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Теперь вся надежда змагаров на Минюст США, который внезапно предъявил обвинения двум сотрудникам «Белаэронавигации» и двум сотрудникам КГБ из-за посадки самолета Ryanair. Американцы обвиняют их в сговоре с целью совершения воздушного пиратства. Обвиняемым грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Один из них, замглавы «Белаэронавигации» Олег Казючиц заявил, что его официально никто не извещал об иске. По его словам, действия Вашингтона могут быть давлением перед рассмотрением отчета ICAO, которое назначено на 31 января.

«Американский иск к белорусской аэронавигации надо читать так: «Всё пропало, ICAO не прогнулась, миграционная истерика не сработала, переходим к плану «С». А план «С» у Минюста США всегда один и тот же — незаконные, внесудебные, односторонние санкции. Это принуждение европейских перевозчиков к «стойлу». Показывает, кто и с чьего повеления летает над Европой», – прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

А журналист государственного белорусского телевидения Игорь Тур полагает, что благоприятный для Минска отчет ИКАО появился потому, что в Европе испугались публикации какого-то компромата.

«Потому что они там прекрасно понимают, что попытка обострить фейками приведёт к ответке из Минска. И это будет больно. Например, Протасевич ещё что-то расскажет Маркову. Из того, что мы уже знаем, но чего до поры до времени в публичном пространстве пока нет. Или – есть ещё очень важный фигурант, про которого все забыли. Но он может и заговорить, потому что беглые его предали и бросили. Врать в войне с Минском стало себе дороже. И хочется, и колется, в общем. Но страшно. Правильно боитесь. Напомню ещё, что Тертель (глава белорусского КГБ – ред.) говорил об определённом видео с Тихановской. Которое есть, но которое пока КГБ придержит. Но если нужно будет – любой инфоповод это видео перебьёт по скандальности, уж поверьте», – написал Тур.