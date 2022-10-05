Лукашенко напустил тумана по СВО, не подтвердив слухи о «белорусских HIMARS»

Белоруссия уже принимает участие в СВО на Украине, но никого не убивает.

Об этом на совещании с Минобороны Белоруссии заявил президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства.

Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии.

Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие.

Да, мы лечим людей, если нужно. Да, мы кормим. И не только россиян. Больше беженцев, нищих бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Как их не накормить. Вот такое наше участие в СВО. Другого нет и не будет», – сказал Лукашенко.