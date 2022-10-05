Лукашенко напустил тумана по СВО, не подтвердив слухи о «белорусских HIMARS»
Белоруссия уже принимает участие в СВО на Украине, но никого не убивает.
Об этом на совещании с Минобороны Белоруссии заявил президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства.
Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии.
Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие.
Да, мы лечим людей, если нужно. Да, мы кормим. И не только россиян. Больше беженцев, нищих бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Как их не накормить. Вот такое наше участие в СВО. Другого нет и не будет», – сказал Лукашенко.
На прошлой неделе приближенный к белорусскому президенту политолог Александр Шпаковский высказал убеждение, что Белоруссии придется вступить в боевые действия.
«Дипломатическое мастерство министра в этот раз вряд ли убережёт Беларусь от войны. Всё решения об агрессии против нашей страны уже приняты. Это будет гибридная вооружённая провокация. Вопрос лишь во времени. Единственное, что может повернуть этот сценарий вспять – успехи российских войск на фронте либо неожиданное асимметричное решение России и Беларуси в области военной безопасности. Целесообразно готовить страну и общество к чрезвычайным ситуациям, когда вновь, причём гораздо серьёзнее, чем в 2020 году, людям придётся встать на защиту суверенитета, законности, привычного образа жизни», – написал Шпаковский в своем ТГ-канале.
Тогда же американские СМИ сообщили, что Белоруссия может предоставить России РСЗО «Полонез», которую называют белорусским конкурентом HIMARS. Это самая дальнобойная в Европе реактивная система залпового огня. Дальность стрельбы достигает 300 километров.
«Это стоит посмотреть. Особенно луганскому бандиту «Мячику». Он же секретарь украинского Совбеза Данилов», – прокомментировал новость Шпаковский.
Однако позже он стал критиковать российское командование СВО за непоследовательность и нерешительность. Свежее высказывания Лукашенко придворный политолог восторженно приветствовал, но не удержался от замечания.
«В нашей стране есть немалое количество патриотов, готовых помогать армии и правоохранительным органам личным участием, материально, выполнять волонтёрские работы, направленные на укрепление обороноспособности страны. Почему не предоставить им такую возможность? Не составить соответствующие учеты с возможностью пройти подготовку /переподготовку в области военного дела, получить первичные медицинские навыки», – написал Шпаковский.
Спасибо!
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