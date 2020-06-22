Лукашенко: Нас хотят прибрать под шумок коронапсихоза

22.06.2020, Москва, Елена Острякова

После того, как Белоруссию не удалось атаковать «коронапсихозом», ее попытаются удушить экономически.

Об этом в ходе беседы с ветеранами в Брестской крепости заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Я вас предупреждал два-три месяца назад, что эта так называемая пандемия этим не закончится. Кому-то она очень на руку. Скоро увидите, кому. Хотя уже и сейчас это видим. Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Он заверил слушателей, что сможет разрешить все проблемы мирным путем.

«Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом. Но самое страшное для нас, чтобы под этот шумок нас не прибрали. Вот это для нас главное», – сказал Лукашенко.

Ранее он заявлял, что не вводил карантинные меры в стране, чтобы в Белоруссию «не принесли доллар и рубль».