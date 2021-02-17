Лукашенко насаждает в стране махровый красно-зеленый национализм

17.02.2021, Минск, Артем Агафонов

Национальная академия наук Белоруссии объявила эту неделю «Неделей родного языка», приурочив ее к Международному дню родного языка, отмечаемому 21 февраля.

В рамках этой недели запланировано множество мероприятий, в том числе общереспубликанский диктант по белорусскому языку, круглый стол «Создание белорусскоязычной законодательной базы, как фактор гармоничного развития общества», презентация электронного переиздания классической работы Ивана Носовича «Словарь белорусского наречия» и т.д.

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Нетрудно догадаться, что все до единого мероприятия посвящены одному-единственному языку – белорусскому.

Между тем, даже по итогам переписи 2019 года, накануне которой змагары и официоз в едином порыве призывали указывать «белорусский» в графе «родной язык» даже тех, кто им вообще не владеет, а билборды заполонили плакаты в стиле «Любишь маму – люби мову», к их призывам прислушались лишь 62,1 процент респондентов.

Остальные, включая 38,1 процент, назвавших родным русский язык и представителей национальных меньшинств, у которых свои родные языки, оказались обойдены вниманием Академии наук. Что это, если не дискриминация по языковому и национальному признаку?

Как минимум, в течение последних нескольких лет, все было примерно так же. Государство проводило дни и недели родного языка, в которых, вопреки очевидности и государственной же статистике «родным» считался исключительно белорусский язык, а бело-красно-белые националисты по отработанной методике устраивали травлю тех, кто осмеливался проводить мероприятия в поддержку русского языка.

Сейчас ситуация отличается от того, что происходило в предыдущую пятилетку лишь тем, что у змагаров появилось много других проблем, и сейчас им не до языковых разборок. И, хотя «шпрехенфюрер» Игорь Случак продолжает заваливать всех тоннами корреспонденции с требованием перевести все и вся на родную мову, у остальных есть дела поважнее. Но государство, как видим, с дерусификацией справляется само и не собирается разворачиваться. Ни один из его институтов и ухом не повел в ответ на такой однобокий подход к понятию «родной язык».

Вторая половина десятых была временем «мягкой белорусизации» и попыток встраивания белорусского национализма в официальную идеологию. Дни вышиванок, бело-красные орнаменты повсюду, экс-поклонник Позняка Игорь Марзалюк со своей концепцией «белорусского мира», национальная футбольная сборная, одетая в бчб-форму – все это приметы совсем недавнего времени.

В деле дерусификации змагары и власть часто попросту действовали в тандеме – первые писали многочисленные обращения и петиции с просьбой что-нибудь «белорусизировать», а вторые, якобы прислушавшись к «воле народа», исполняли, иногда даже помогая змагарам проведением разного рода интернет-опросов, для участия в которых змагары собирались со всей страны. В результате с улиц белорусских городов за несколько лет была практически вытеснена русскоязычная топонимика, на смену которой пришла неудобочитаемая ни белорусами, ни большинством иностранцев lacinka, по образцу польской.

После событий второй половины 2020 года казалось, что заигрываниям белорусской власти с национализмом пришел конец – змагары оказались сначала на баррикадах, а потом в тюрьмах, бчб на грани законодательного запрета, даже вышиваночные магазины, в которых еще недавно БРСМ и официальные профсоюзы закупали реквизит для своих мероприятий, сейчас загоняются в подполье.

Однако, как оказалось, от опоры на национализм белорусское государство отказываться не собирается. В сообщении пресс-службы Академии наук о проведении «Недели родного языка» была такая фраза: «В 2021 году, определенном в нашей стране как Год народного единства, особое значение приобретает научно-практическое обеспечение успешного функционирования белорусского языка во всех сферах общественной жизни, в которых должен использоваться государственный язык страны и язык титульной нации».

Академики благополучно забыли о том, что государственных языка в Белоруссии два, а «титульную нацию», вопреки законодательству, поставили над всеми остальными. Что это, если не этнический национализм? Может, он и поменял окраску с бело-красно-белой на красно-зеленую. Но это уже вкусовщина, не меняющая сути явления.