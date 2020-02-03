03.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, США
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Лукашенко нашел способ заманить Трампа в Белоруссию


Президент Белоруссии Александр Лукашенко донес до госсекретаря США Майка Помпео тезис, который уже несколько лет продвигают государственные белорусские СМИ: бабушка и дедушка зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера являются выходцами из Новогрудка.

«Передайте привет Дональду. У него же зять Кушнер – корни его здесь», – сообщил Лукашенко Помпео, когда проводил для него экскурсию по своей резиденции в Минске (белорусскоеТВ показало эти кадры на выходные).

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«Я скажу, чтобы он к вам приехал», – ответил госсекретарь.

«Вдвоем лучше», – с чувством попросил белорусский президент.

Иосиф Кушнер (Беркович до женитьбы) и Раиса (Рая) Кушнер пережили холокост в городе Новогрудок (Белорусская ССР), поженились в Будапеште в 1945 году и в 1949 году иммигрировали в США.

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