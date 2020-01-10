Лукашенко нашёл способ ударить Россию под дых ради скидки на нефть и газ
Белорусские власти будут использовать в переговорах с Россией по поставкам на энергоносителей продление договоров о размещении на своей территории двух военных объектов: радиолокационной станции «Волга» под Ганцевичами и радиостанции «Антей» в Вилейке.
Об этом в эфире «Еврорадио» заявил белорусский военный эксперт Егор Лебедок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас соглашения подписывались об одном, а касались другого. Грубо говоря: мы вам объекты бесплатно, вы нам нефть подешевле. Договоры будут продлены в любом случае по ряду причин. Единственный вопрос в цене. Будет ли она прописана в соглашениях, либо это опять будет подковыка какая-то подразумеваться в цене на нефть», – рассуждает Лебедок.
Белорусский президент сознательно оттянул время продления договоров, чтобы оно совпало с заключением договоров на поставку энергоносителей.
Министерство обороны Белоруссии готово было перезаключить договоры еще в прошлом году. Об этом в конце 2018 года в интервью российским СМИ заявлял министр обороны Белоруссии Андрей Равков.
Либеральный эксперт полагает, что белорусские базы не несут «угрозы», как базирование Черноморского флота в Севастополе.
«Угрозу эти объекты могли бы представлять по принципу военно-морской базы в Крыму. Там был лимит численности до 20 тыс, и ее Путин не превысил. Все правильно – закинули туда спецназ, которого хватило для захвата полуострова. У нас эти объекты ограничены численностью 3300 суммарно.
Это не такая большая численность, хотя для захвата определенных объектов достаточно. Думаю, здесь мониторинг ведется: кто прибывает, какое вооружение. Где можно – заменяется нашим гражданским персоналом. Военной угрозы Белоруссии эти объекты не несут», – уверен Лебедок.
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