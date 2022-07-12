Лукашенко: НАТО формирует бронированный кулак для удара по России, в ОДКБ – разброд и шатания

События, которые сегодня развернулись вокруг Белоруссии и России требуют предельной бдительности и концентрации.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Странами Запада при откровенно дирижерстве США последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам разрушается система глобальной безопасности. Эта целенаправленная политика привела к конфликту на Украине. Уверен, вы прекрасно понимаете события на наших западных границах.

Под видом усиления защиты Европы и разного рода «оборонительных» учений, странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Военные это видят. Более того, в последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию.

И главное направление удара – история повторяется – через Украину и через Беларусь. Видимо, новоявленные «крестоносцы» из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного «броска на Восток», забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников.

Западными странами на земле и в воздухе активно ведется разведка, осваивается военная логистика, проводятся учения, перебрасывается техника и запасы из других регионов. Параллельно увеличиваются военные бюджеты», – сказал Лукашенко.