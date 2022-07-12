Лукашенко: НАТО формирует бронированный кулак для удара по России, в ОДКБ – разброд и шатания
События, которые сегодня развернулись вокруг Белоруссии и России требуют предельной бдительности и концентрации.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Странами Запада при откровенно дирижерстве США последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам разрушается система глобальной безопасности. Эта целенаправленная политика привела к конфликту на Украине. Уверен, вы прекрасно понимаете события на наших западных границах.
Под видом усиления защиты Европы и разного рода «оборонительных» учений, странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Военные это видят. Более того, в последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию.
И главное направление удара – история повторяется – через Украину и через Беларусь. Видимо, новоявленные «крестоносцы» из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного «броска на Восток», забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников.
Западными странами на земле и в воздухе активно ведется разведка, осваивается военная логистика, проводятся учения, перебрасывается техника и запасы из других регионов. Параллельно увеличиваются военные бюджеты», – сказал Лукашенко.
Он заявил, что против Белоруссии развернута полномасштабная гибридная война наступательного характера.
«Одновременно предпринимаются попытки расколоть политические и экономические союзы, в которые входят Беларусь и Россия. Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Белоруссии не пошатнулась. Мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение. Объективно оцениваем, что мир прежним уже не будет», – сказал Лукашенко.
Он считает, что политика Запада приближает мир к пропасти ядерной войны.
«Современные фашисты стран НАТО никуда не делись, не умерли. И они планируют нанесение ударов через Украину и Беларусь. Может, даже интуитивно я понял это еще в феврале и приказал закрыть полностью западную границу, хотя казалось, что угроза на южном фронте. Как видите, эта стратегия подтверждается. Война сегодня там.
Не дай бог, это и наша война. Нам придется защищать наше отечество, если безумцы возьмут верх. Европа воевать не хочет, но она ничего не решает. Она полностью под сапогом вашингтонского куратора. Нам, ребята, расслабляться ни в коем случае нельзя», – сказал Лукашенко.
Спасибо!
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