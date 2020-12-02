02.12.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, НАТО, ОДКБ, Политика, Россия
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Лукашенко: НАТО наращивает военное присутствие на западных границах ОДКБ


НАТО усиливает военное присутствие у границ стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности, впереди маячит новая гонка вооружений, а мир скатывается в хаос.

Об этом на сессии Совета коллективной безопасности (ОДКБ), которая прошла в формате видеоконференции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, увеличение военного контингента НАТО в Польше напрямую грозит Белоруссии.

«По ощущению, все больше доминирует конфронтационная риторика. Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно – военные противостояния между мировыми центрами силы. Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия Соединенных Штатов и НАТО у западных границ ОДКБ.

В первую очередь, речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планы по созданию новых объектов военной инфраструктуры. Мы видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и государств Балтии.


Вместе с тем под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Белоруссии – в данном контексте следует рассматривать и заявление НАТО о разработке некой новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и против чего она будет направлена. Особо необходимо сказать о невиданном ранее раскручивали всевозможных санкций…

Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная, срежессированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов», – заявил Лукашенко.

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