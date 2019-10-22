22.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
economics, Белоруссия, Общество, Политика, Россия, СНГ, финансы
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Лукашенко нажаловался казахам на Россию

Александр Лукашенко повторил свои обвинения в адрес России – как «тормоза развития» сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Об этом он заявил в интервью казахскому информационному агентству «Хабар», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия и торпедировать поставки продукции, допустим, из Беларуси на российский рынок или казахстанский, или какие-то другие рынки.

Коль мы создаем союз, значит, надо продвигаться вперед», – отрезал Лукашенко.

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко раскритиковал Россию, встречаясь со студентами. По его словам, со стороны России «стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания».

«И вы знаете, откуда тормоз. И вы, наверное, слышите, когда я на заседаниях почти уже в открытую, без дипломатических формулировок начинаю называть виновных», – негодует Лукашенко.

Между тем, в правительстве России назвали критику Лукашенко безосновательной.

«Довольно странно слышать подобного рода заявления, поскольку всем хорошо известно, и это зафиксировано в материалах встреч на уровне министров и глав правительств стран ЕАЭС, что именно Белоруссия наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка евразийского союза», – цитирует РИА «Новости» источник в правительстве.

Указывается, что Минск, в частности, блокирует решения по алкоголю, табаку, сельскохозяйственной технике.

Кроме того, отмечены проблемы из-за позиции Минска с утверждением правил определения происхождения товаров, а также с допуском товаров к госзакупкам в Белоруссии из-за «административных ограничений» в стране.

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