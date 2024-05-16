Лукашенко назначил Алиева старшим по Кавказу

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Азербайджан несет ответственность за ситуацию во всем Кавказском регионе – как «мощный лидер».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня в Баку на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неспокойный регион, и очень здорово, что здесь появился очень мощный нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать Кавказский регион. Это уже не только Азербайджан, вы целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы очень надеемся — народы, которые не живут на Кавказе. Это дополнительная нагрузка на вас, хотя и своих проблем хватает. Никуда не денетесь. Время выбрало вас, и вы несете ответственность за Кавказский регион как лидеры», – сказал Лукашенко.

По его словам, они с Алиевым обсудили ситуацию на Кавказе и на Украине: «оценки близки или совпадают, у нас нет никаких секретов ни в личном плане, ни в межгосударственном».

Лукашенко пообещал, что Белоруссия не будет покупать у недружественных стран товары, которые производятся в Азербайджане, и позвал в гости Алиева. Сам он собирается повторно посетить Баку, когда там будет проводиться Международная конференция по климату.