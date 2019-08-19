Лукашенко назначил главным идеологом фаната белорусской мовы

19.08.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил сегодня заместителем главы администрации президента по идеологии Андрея Кунцевича.

Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Времени для раскачки нет. Потому что предвыборная кампания – это и большая идеологическая работа. А вам придется заниматься прежде всего комплексом идеологической работы, начиная от журналистики и заканчивая, прямо скажу, лекциями в вузах.

Потому что наша молодежь, в интернете сидящая, не всегда прочитает об этой политике. А если и прочитает, то частенько все наизнанку перевернуто», – сетует Лукашенко.

Он подчеркнул, что призывает не «закрыть и запретить», а разъяснять молодежи позицию правительства.

«Я абсолютно убежден, поскольку с юношеских времен занимался вопросами идеологии, что настоящими властителями душ и сердец человеческих не становятся, а рождаются. Поэтому если в вас есть эти задатки, которые можно развить, вы справитесь с этой работой», – напутствовал чиновника Лукашенко.

Националистическое издание «Наша Нива» с удовлетворением отмечает, что Кунцевич часто пользуется белорусским языком, несмотря на то, что его карьера складывалась в граничащей с Россией Могилевской области.

«Наша Нива» приводит слова одного из работников сферы культуры Могилева о том, что Кунцевич даже в присутствии подчеркнуто русскоязычного министра культуры Юрия Бондаря говорил о необходимости широко пользоваться на мероприятиях белорусским языком.

Сам идеолог подавал в этом пример и даже писал стихи и твиты на белорусском языке.

Издание особо подчеркивает, что Кунцевич подписан в твиттере не только на государственные СМИ, но и на оппозиционные «Нашу Ниву» и «Народную Волю», а также блогеров Эдуарда Пальчиса и Антона Мотолько.