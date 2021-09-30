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30.09.2021 17:26 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Лукашенко назвал «абсолютной глупостью» воссоединение России и Белоруссии

Слияние России и Белоруссии в единое государство является выдумкой «коллективного Запада». Об этом президент...

Слияние России и Белоруссии в единое государство является выдумкой «коллективного Запада».

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью американскому телеканалу CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается «Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России» – это абсолютная глупость. Мы с Путиным и руководство России и Белоруссии в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильней унитарного образования. Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада», – сказал Лукашенко.

При этом он особо подчеркнул военное взаимодействие двух союзных государств.

«Если уж по существу, то мы давно являемся форпостом Союзного государства Белоруссии и России. У нас создана на западном направлении фактически единая армия, единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю, а напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост, безоснователен. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца», – сказал Лукашенко.

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