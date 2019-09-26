Лукашенко назвал главную ошибку Януковича

26.09.2019, Москва, Елена Острякова

Виктор Янукович, который считался другом Александра Лукашенко, закрывал для белорусского президента пролет через границу Украины.

Об этом сегодня на встрече с украинскими журналистами в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы считали моим другом в Украине Виктора Януковича. Ну так вспомните, что когда проходили черобыльские мероприятия, вы же закрыли небо для пролета моего самолета. Вы сначала меня пригласили туда, а потом вместо того, чтобы извиниться по-мужски (мол, Запад не хочет видеть Лукашенко), тихонько закрыли для пролета небо. Ну я не стал рваться туда, хотя мог бы сесть в вертолет и через час быть в Чернобыле. Я уверен, что его никто не посмел бы сбить», – сказал Лукашенко.

Он также рассказал, как Янукович обиделся на Россию, когда она подняла цены на газ до $220.

«И у меня был с ним разговор. Он мне говорит: “Слушай, Саша, ну почему они по отношению к нам так поступили?” Вот это была не первая, но значительная уже трещина, когда была обида очень серьезная. Может, это его и подтолкнуло к резкому движению на Запад, к ЕС, и подписанию соответствующих соглашений. Потом отступили, начали куролесить. А тут воспользовались ситуацией», – сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, после того как Янукович покинул территорию Украины, они несколько раз по личным поводам говорили по телефону.

«Вы знаете, он не был никаким пророссийским. Он не был предателем Украины. Никогда не был антиукраинским человеком, но допустил очень много ошибок, которые несовместимы с президентством и привели к тому, что он был просто свергнут в результате неконституционных действий», – сказал Лукашенко.

Главной ошибкой Януковича он считает излишнюю доверчивость.

«Президенту это не должно быть присуще. Это непозволительно вообще. Ты должен знать, что происходит вокруг. У тебя не должно быть приближенных. Твои дети и ты ни в коем случае не должны заниматься бизнесом. У тебя не должны быть карманы набиты деньгами, потому что деньги довлеют, и ты забываешь о том, что ты глава государства. Это неприемлемо, особенно у нас, славянских народов», – сказал Лукашенко.