Лукашенко назвал глупостью воссоединение Белоруссии и России

02.03.2021, Москва, Елена Острякова

Вопрос о слиянии России и Белоруссии не стоит в повестке дня Союзного государства в современных политических условиях.

Об этом сегодня на совещании с силовиками и премьер-министром заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отвечаю на выдумки и вранье в разных каналах. Когда мы в абсолютно дружеской атмосфере подошли к итогам переговоров в рамках Союзного государства, я сказал, как мы его видим. Мы, белорусы, живем в своей квартире. Она небольшая. И огромная Россия живет не в квартире, а на всем этаже. И мы суверенное и независимое государство.

Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления…

Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий. Россия огромная, седьмая часть суши планеты, а здесь мы рядом, практически одинаковый уровень развития, технологический, технический. Если мы захотим, мы сможем выстроить такую систему взаимоотношений», – сказал Лукашенко.

По его словам в Сочи обсуждалось сближение налоговых систем двух государств.

«Главное, чтобы это было прозрачно и для Беларуси, и для России. Чтобы не было здесь каких-то недомолвок, чтобы это не вызывало каких-то подозрений. Путин мне говорит: «Я готов направить к тебе Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем». Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем вместе посмотрим новации российские. Если это действительно новации, если они на пользу Беларуси, мы это примем. Как Путин сказал, если это не подходит, мы и работать не будем ни по одному направлению. Его было предложение: давайте сделаем то, что мы можем сегодня принять. Что тут плохого? Ничего плохого в этом не вижу», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Другим направлением сотрудничества станет авиация с учетом того, что в России создан среднемагистральный лайнер.

«И я в Сочи сказал ему, что мы такой завод перенесли из центра Минска, построили. И мы готовы не только обслуживать эти самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие. То есть осуществлять более тесную кооперацию. Нам это выгодно», – сказал Лукашенко.

Предложение белорусской стороны в финансовой сфере касалось возможного участия «Газпрома» в модернизации «Гродно Азота».

«Может, у них будет к этому интерес. Не будет – мы сами будем строить этот комбинат. Он нам нужен: спрос на азотные удобрения в мире очень приличный. Азот из природного газа – если «Газпрому» интересно, мы можем с ними договориться о строительстве», – сказал Лукашенко.

По его словам, обсуждалось также совместное противодействие западным санкциям.

«Хотим выстроить такие отношения, чтобы мы не боялись и не дергались по поводу каких-то санкций. Вчера ввели санкции против России, позавчера – против Беларуси. И уже гвалт какой-то. Слушайте, 150 млн человек на такой территории мы не можем накормить? Запросто! В этом ключе по всем отраслям мы подвергали анализу ситуацию. И приходили к тому, что нам надо начинать это делать. Нам надо просто спланировать, как делают китайцы, японцы это. Насколько это возможно, спланировать наши дальнейшие действия в экономике», – сказал Лукашенко.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что Белоруссия не будет отказываться от многовекторности, поскольку Россия не готова выкупать весь ее экспорт.

«Как же не обеспечивать этот вектор? Но при этом мы говорим, что Россия – это незыблемо, это основное направление, по которому мы готовы двигаться», – сказал Лукашенко.