Лукашенко назвал имена двух возможных преемников

28.03.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас активно посещает предприятия республики и выступает перед рабочими. Многие воспринимают это как начало его предвыборной кампании.

Очередные президентские выборы состоятся в Белоруссии в этом году. Ожидается, что 17 апреля в своем обращении к депутатам парламента Лукашенко назовет точную дату волеизъявления народа.

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Предполагается, что она будет перенесена с 30 августа (крайний срок по законодательству и день рождения Лукашенко) на 5 июля. Это связано со стремительно ухудшающимся экономическим положением Белоруссии. При этом никто из серьезных экспертов пока не сомневается в победе Лукашенко, который по-прежнему жестко контролирует ситуацию в стране.

Неожиданно сомнения выразил сам белорусский президент во время посещения предприятия «Белгипс». Разговаривая с руководством завода, он предложил продолжить обсуждение законодательства в области строительства после выборов и оговорился «если все нормально сложится».

Это можно было бы считать фирменным лукашенковским кокетством, но «Батька» высказался и конкретней.

«Чистить я вас потом буду. И ваше счастье, если не я буду президентом. Но и Турчин тоже почистит, если будет. Или Сергиенко. Уж отчистят, так отчистят», – сказал Лукашенко в репортаже телекомпании ОНТ.

Вероятней всего речь идет об Александре Турчине, который в ноябре 2019 года был переведен Лукашенко с должности первого вице-премьера на должность губернатора Минской области. Тогда белорусские эксперты расценили это как существенное понижение.

Генерал Игорь Сергиенко – бывший первый заместитель председателя КГБ, в декабре 2019 года был назначен главой администрации президент Белоруссии.