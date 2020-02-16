16.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Литва, Политика
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Лукашенко назвал литовцев братьями


Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал белорусский и литовский братскими в официальном поздравлении, направленном президенту Литвы Гитанасу Науседе по случаю Дня восстановления Литовского государства.

Текст поздравления размещен на официальном сайте президента Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с вашей страной на принципах доверия и взаимного уважения. Это позволит использовать большой потенциал белорусско-литовского соседства во всех отраслях на пользу наших братских народов», – говорится в поздравлении.

Литва в последние годы проводила последовательную международную кампанию по запрету строительства Белорусской АЭС в Островце, которая возводится по российским технологиям на средства российского кредита.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сыграла одну из ключевых ролей в поддержке госпереворота на Украине 2013-14 годов.

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