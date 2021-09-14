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14.09.2021 16:43 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Культура, Россия
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Лукашенко назвал российских артистов предателями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предателями тех российских артистов, которые не поддержали его в...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предателями тех российских артистов, которые не поддержали его в дни Беломайдана.

Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для людей творческих профессий год был непростой. Они были на виду. И те, кто не был на виду, стали видными еще и благодаря тому, что целый шквал атак обрушился на них. Выдержали, к сожалению, немногие.

Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских великих, которые топтались здесь, в Беларуси, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали. И, трусливо поджав хвост, в лучшем случае, сбежали. Скрылись.

Это не артисты, это не творческие работники, это даже не трусы, это предатели», – сказал Лукашенко.

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