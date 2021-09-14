Лукашенко назвал российских артистов предателями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предателями тех российских артистов, которые не поддержали его в дни Беломайдана.

Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Для людей творческих профессий год был непростой. Они были на виду. И те, кто не был на виду, стали видными еще и благодаря тому, что целый шквал атак обрушился на них. Выдержали, к сожалению, немногие.

Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских великих, которые топтались здесь, в Беларуси, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали. И, трусливо поджав хвост, в лучшем случае, сбежали. Скрылись.

Это не артисты, это не творческие работники, это даже не трусы, это предатели», – сказал Лукашенко.