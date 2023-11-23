Лукашенко назвал российское ТЯО перенятым у Запада дипломатическим этикетом

Натовские страны, соседствующие со странами-членами ОДКБ, стремительно вооружаются.

Об этом на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военный бюджет, например, Польши растет как на дрожжах, и в следующем году обещает достигнуть 4% от ВВП. Интересно, как это соотносится с их постоянными декларациями об оборонительном характере Альянса? Или с названием анонсированных крупнейших со времен холодной войны учений НАТО? Это никак не соотносится.

Мы за такими так называемыми оборонительными маневрами наблюдаем давно. С того момента, как в 96 году прошлого века вывели из Беларуси ядерное оружие. Чем все закончилось – расширением НАТО на Восток, учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Беларуси. Заметьте, по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы. 2016 год.

Причем по замыслу учений Беларусь даже не была вовлечена в конфликт», – сказал Лукашенко.