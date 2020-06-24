Лукашенко назвал Россию Родиной

24.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сорвал аплодисменты зрителей парада на Красной площади сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По окончании парада смотревшие его лидеры государств направились к Александровскому саду мимо трибун.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Спасибо, что приехали», – прокричал кто-то с трибуны.

«В столицу Родины приехали», – отреагировал Лукашенко.

Зрители обрадовались, стали хлопать и кричать «ура».

«Александр Григорьевич, держитесь», – крикнули с трибун.

«Победим, выстоим. Не болейте», – отреагировал Лукашенко.

На трибунах засмеялись.

Ранее Лукашенко отказался подписать соглашения с Россией о дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявив, что Минск отказывается поступиться своим суверенитетом.

В частности, белорусской стороной как покушение на самостийность была отвергнута идея перехода на российский рубль и введение общего парламента.

При этом Минск продолжает настаивать на получении новых скидок на энергоносители от Москвы.