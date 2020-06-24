Лукашенко назвал Россию Родиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сорвал аплодисменты зрителей парада на Красной площади сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По окончании парада смотревшие его лидеры государств направились к Александровскому саду мимо трибун.
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«Спасибо, что приехали», – прокричал кто-то с трибуны.
«В столицу Родины приехали», – отреагировал Лукашенко.
Зрители обрадовались, стали хлопать и кричать «ура».
«Александр Григорьевич, держитесь», – крикнули с трибун.
«Победим, выстоим. Не болейте», – отреагировал Лукашенко.
На трибунах засмеялись.
Ранее Лукашенко отказался подписать соглашения с Россией о дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявив, что Минск отказывается поступиться своим суверенитетом.
В частности, белорусской стороной как покушение на самостийность была отвергнута идея перехода на российский рубль и введение общего парламента.
При этом Минск продолжает настаивать на получении новых скидок на энергоносители от Москвы.
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