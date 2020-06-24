24.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Лукашенко назвал Россию Родиной


Президент Белоруссии Александр Лукашенко сорвал аплодисменты зрителей парада на Красной площади сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По окончании парада смотревшие его лидеры государств направились к Александровскому саду мимо трибун.

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«Спасибо, что приехали», – прокричал кто-то с трибуны.

«В столицу Родины приехали», – отреагировал Лукашенко.

Зрители обрадовались, стали хлопать и кричать «ура».

«Александр Григорьевич, держитесь», – крикнули с трибун.


«Победим, выстоим. Не болейте», – отреагировал Лукашенко.

На трибунах засмеялись.

Ранее Лукашенко отказался подписать соглашения с Россией о дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявив, что Минск отказывается поступиться своим суверенитетом.

В частности, белорусской стороной как покушение на самостийность была отвергнута идея перехода на российский рубль и введение общего парламента.

При этом Минск продолжает настаивать на получении новых скидок на энергоносители от Москвы.

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