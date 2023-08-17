Лукашенко назвал самую медийную персону в мире, и это не Путин

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал министра обороны Китая Ли Шанфу самой медийной персоной в мире.

Об этом Батька заявил сегодня на встрече с китайским министром в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не зря начал этот разговор, что вы самая медийная персона сегодня в мире, потому что вашу активность, активность КНР по продвижению своих интересов и основных идей по мироустройству сегодня слышит весь мир», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что основные идеи «нынешнего и грядущего перспективного мироустройства» КНР и Белоруссии «совпадают абсолютно».

«Мы абсолютные сторонники многополярного мира, территориальной целостности и единства, сложившихся после Второй мировой войны границ территорий. Мы за невмешательство во внутренние дела государств. Словом, вся та палитра, на которой основана внешнеполитическая деятельность Китая, присуща и нашему руководству. Мы всегда поддерживали Китай во всех его устремлениях, потому что считаем политику КНР абсолютно справедливой и нацеленной на мирное разрешение всяких споров и конфликтов», – сказал Лукашенко.

Он поблагодарил Ли Шанфу за поддержку в военном и военно-техническом сотрудничестве и передал привет председателю КНР Си Цзиньпину, а также благодарность его супруге «за помощь для моей маленькой семьи».

Лукашенко презентовал министру наградной кортик, и передал через него Си Цзиньпину статуэтку зубра. В качестве ответного подарка Лукашенко получил китайский сервиз.

«Это не скромный, а важный сувенир. Я его обязательно покажу на нашей фарфоровой фабрике, чтобы они сделали, как китайцы», – пообещал Лукашенко.

Критически относящийся к белорусскому президенту российский политолог Андрей Суздальцев отметил, что Лукашенко принимал китайского министра «почти в кремлевском формате» у камина.

«Формально, это формат диалога «равных», но какое равенство может быть у Александра Лукашенко с китайским генералом, бюджет которого (министерства обороны КНР) составляет в текущем году 225 млрд. долларов, т.е. почти в 4 раза больше ВВП (!) Республики Беларусь. Если бы Ли Шанфу хотел, он мог бы взять всю Беларусь на содержание. Отсюда и поток лукашенковской лести: бесконечные благодарности Пекину», – написал Суздальцев в своем тг-канале.