Лукашенко назвал себя борцом за независимость Белоруссии

01.03.2019, Минск, Владимир Гладков

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, у него с оппозицией общая цель – достижение суверенитета и независимости страны, однако добиваются они этого разными методами.

Об этом он заявил на первой пресс-конференции после недавних переговоров с Владимиром Путиным в Сочи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается суверенитета, независимости. Я и от вашего брата часто слышу: «Лукашенко перехватил лозунг белорусской оппозиции». Слушайте, вы откуда знаете мою позицию? Вы ее не знаете, потому что отличия борьбы Лукашенко за независимость и нашей оппозиции состоят в том, что они очень много кричали об этом и пытались эту высоту взять штурмом. К чему это привело, слава Богу, Украина показала. Я, в отличие от вас, делал это спокойно и вдумчиво, как это требуется от белорусского человека. Поэтому никогда Лукашенко не был против суверенитета и независимости…

Те, кто сегодня по Варшавам шатаются, не знаю, чего они сидят, то в Варшаве, то в Америке. Приехали бы и у себя на Родине сидели, а не там. Но они хотели это сделать за один год, а это была бы большая кровь, особенно в те времена. Поэтому мы все привержены с вами, а я – прежде всего, нашему суверенитету и независимости. Только у нас разные методы борьбы за это. Я не хочу войны, не хочу раздрая», – резюмировал белорусский президент.