Лукашенко назвал Шольца и Макрона пацанами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен тем, что канцлер Германии Олаф Шольц пересказал журналистам свой разговор с Владимиром Путиным, в котором якобы российский президент подверг сомнению государственность Украины и Белоруссии.

Об этом он заявил сегодня при посещении Минского механического завода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шольц – это пацан, который ничего не понимает и не хочет понимать в политике. Разговоры между двумя руководителями государств носят абсолютно закрытый характер. Разговоры обнародуют только с согласия человека на том конце провода. Или помните, Макрон перед журналистами пиарился, что он сказал Путину. Это пацанье, мелкота. Так нельзя», – сказал Лукашенко.

Он уверен, что Путин придерживается другой точки зрения.

«По поводу того, что сказал Путин, я на это не обращаю внимания. Я таких фейков уже наслушался. Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства – это вещи незыблемые. Все!» — сказал Лукашенко.