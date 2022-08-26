Лукашенко назвал Шольца и Макрона пацанами

26.08.2022  19:13 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Франция


Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен тем, что канцлер Германии Олаф Шольц пересказал журналистам свой разговор с Владимиром Путиным, в котором якобы российский президент подверг сомнению государственность Украины и Белоруссии.

Об этом он заявил сегодня при посещении Минского механического завода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен тем, что канцлер Германии Олаф Шольц пересказал журналистам свой...

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«Шольц – это пацан, который ничего не понимает и не хочет понимать в политике. Разговоры между двумя руководителями государств носят абсолютно закрытый характер. Разговоры обнародуют только с согласия человека на том конце провода. Или помните, Макрон перед журналистами пиарился, что он сказал Путину. Это пацанье, мелкота. Так нельзя», – сказал Лукашенко.

Он уверен, что Путин придерживается другой точки зрения.

«По поводу того, что сказал Путин, я на это не обращаю внимания. Я таких фейков уже наслушался. Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства – это вещи незыблемые. Все!» — сказал Лукашенко.

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