Лукашенко назвал условие вступления белорусской армии в СВО

Елена Острякова.  
16.02.2023 15:51
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Спецоперация, Украина


Президент Александр Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в СВО.

Об этом он сегодня заявил иностранным журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Александр Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в СВО. Об этом он сегодня заявил...

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«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда с Украины хоть один солдат с ружьем придет на территорию Беларуси убивать моих людей.

Это касается не только Украины, это касается и других наших соседей, которые ведут себя еще более неадекватно. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим, и война приобретет совсем другой характер», – сказал Лукашенко.

Он считает, что начало СВО спровоцировали украинские власти.

«Ваши подданные говорят, что Минское соглашение – это был такой обман России, да и нас в том числе, – кто хотел мира. Это было для того, чтобы подготовить украинскую армию к войне.

Вы говорите – «вторжение». А я считаю, что не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию.

Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Украина была лишь поводом для начала вот этой войны», – сказал Лукашенко.

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