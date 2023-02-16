Лукашенко назвал условие вступления белорусской армии в СВО

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Президент Александр Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в СВО.

Об этом он сегодня заявил иностранным журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда с Украины хоть один солдат с ружьем придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Это касается не только Украины, это касается и других наших соседей, которые ведут себя еще более неадекватно. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим, и война приобретет совсем другой характер», – сказал Лукашенко.

Он считает, что начало СВО спровоцировали украинские власти.

«Ваши подданные говорят, что Минское соглашение – это был такой обман России, да и нас в том числе, – кто хотел мира. Это было для того, чтобы подготовить украинскую армию к войне. Вы говорите – «вторжение». А я считаю, что не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Украина была лишь поводом для начала вот этой войны», – сказал Лукашенко.