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08.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Германия, Дзен, Политика
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Лукашенко назвал жителей Германии «наследникам фашизма»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен тем, что группа немецких адвокатов подала на него в...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен тем, что группа немецких адвокатов подала на него в суд за «неправомерное применение силы» в отношении протестующих в августе прошлого года.

Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кому-кому, но не наследникам нацистов (я их не упрекаю, что они нацисты, я их не знаю), но раз они этим занимаются, то что-то в этом есть. Они наследники тех поколений, которые развязали против нас войну, 30 миллионов как минимум убили. Это не цинизм, а нацизм, который развернул здесь геноцид советского народа.

И они меня хотят судить там в этом суде. Неумные люди, говоря мягко. Пусть бы Великобритания там выступила, Америка, Франция. Но не наследники фашизма. Кто вы такие для меня? За то, что я защищаю вас и свою страну.

Не немцам нас судить. Они еще не отмазались перед нами, белорусами за то, что они натворили в середине прошлого века», – сказал Лукашенко.

Он считает, что вместе с ним под суд должны пойти другие европейские лидеры, которые санкционировали жесткий разгон протестов в своих странах в течение последнего года.


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