Лукашенко назвал жителей Германии «наследникам фашизма»

08.05.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен тем, что группа немецких адвокатов подала на него в суд за «неправомерное применение силы» в отношении протестующих в августе прошлого года.

Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кому-кому, но не наследникам нацистов (я их не упрекаю, что они нацисты, я их не знаю), но раз они этим занимаются, то что-то в этом есть. Они наследники тех поколений, которые развязали против нас войну, 30 миллионов как минимум убили. Это не цинизм, а нацизм, который развернул здесь геноцид советского народа.

И они меня хотят судить там в этом суде. Неумные люди, говоря мягко. Пусть бы Великобритания там выступила, Америка, Франция. Но не наследники фашизма. Кто вы такие для меня? За то, что я защищаю вас и свою страну.

Не немцам нас судить. Они еще не отмазались перед нами, белорусами за то, что они натворили в середине прошлого века», – сказал Лукашенко.

Он считает, что вместе с ним под суд должны пойти другие европейские лидеры, которые санкционировали жесткий разгон протестов в своих странах в течение последнего года.