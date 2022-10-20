Лукашенко: Не хотите воевать – боритесь в поле

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Российские военные, прибывающие в Белоруссию в рамках формирования региональной группировки войск, очень довольны приемом.

Об этом сегодня на совещании с губернаторами заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне, которые к нам сейчас приходят, в восторге. Мы говорят, не ожидали. По-человечески приняли, накормили, поселили. Помогаем, обучаем, формируем подразделения. Так должно быть везде. Судьба наша такая. Другой вариант – война. Поверьте мне. Делайте добросовестно свое дело, все остальное мое. И мы никогда воевать не будем», – сказал Лукашенко.

Он призвал губернаторов восточных областей закончить уборку зерновых, несмотря на то, что они находятся «в экстремальных условиях».

«Скажу кратко. Не хотите воевать с оружием – боритесь в поле, на заводе и на фабрике. Наша война проходит не через Украину, а через экономику», – резюмировал президент.