Лукашенко не назвал Россию в числе «продвинутых» стран с развитой наукой

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов расширить Национальный детский технопарк, но его расстраивает, что выпускники уедут в другие страны.

Об этом он заявил на открытии парка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, что меня сдерживает, чтобы вы работали на свою страну, на этой земле жили. Меня это, конечно волнует, хотя я понимаю: вы люди будущего, люди науки, а наука не может сегодня замыкаться в рамках даже самого большого продвинутого государства. Америка, там, Китай, тем более Беларусь. Наука интернациональна», – сказал Лукашенко.

При этом он признался, что прототипом белорусского детского технопарка стал российский образовательный центр «Сириус», по которому президент РФ Владимир Путин провел Лукашенко как «гид-экскурсовод» и распорядился оказать Белоруссии поддержку.