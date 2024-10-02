Лукашенко не нужна Чернобыльская АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг раздуваемые украинскими СМИ слухи о захвате Чернобыльской АЭС.

Об этом он заявил на встрече в Минске с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время наши украинские «товарищи-друзья» в СМИ много времени и места уделяют Чернобыльской АЭС. Доводят эту информацию до вас, что якобы Лукашенко хочет захватить Чернобыльскую станцию. Я только до сих пор не могу понять, зачем Лукашенко Чернобыльская станция. Мы и так натерпелись после ее взрыва. Основная беда легла на четверть нашей территории. Я вас абсолютно заверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне не могли представить, что нам придется захватить Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать. Нет такой необходимости со стороны Белоруссии. И поверьте мне, со стороны России так же», – сказал Лукашенко.

Он раскритиковал Литву за ее спекуляции по поводу Белорусской АЭС и сообщил Гросси, что россияне много рассказывали его профессионализме.