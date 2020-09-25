25.09.2020, Минск, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия
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Лукашенко не одержал победу над майданом


Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще не одержал победы над своими оппонентами, поэтому говорить о стабилизации ситуации в стране слишком рано. Уже осенью республику ждет обострение, в случае если власть не пойдет на диалог и не попытается урегулировать конфликт.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила белорусский политик Эльвира Мирсалимова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все еще не закончено, никакой победы еще не одержано, и то, что выгодно эти протесты затянуть до поздней осени, я об этом уже говорила. Потому что, конечно, кредит нам дала Россия, но это кредит буквально на сейчас, чтобы в сентябре не рухнуло, в начале октября.

В ноябре что-то будет, если это все сольется. Ведь недовольство никуда не денется. То, что Лукашенко сказал «ослепительная победа», все бегут, «крысы» и прочее – это что, решило кризис внутриполитический?», – риторически резюмировала Мирсалимова.

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