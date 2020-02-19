Лукашенко не оставляет попыток повернуть «Дружбу» вспять

19.02.2020, Москва, Елена Острякова

Судя по всему, визит главы «Роснефти» Игоря Сечина в Минск и его встреча с президентом страны Александром Лукашенко не принесли никаких результатов.

Вскоре после разговора двух руководителей государственный концерн «Белнефтехим» заявил, что продолжает вести переговоры с Польшей по организации реверсных поставок нефти.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Продолжаются переговоры с польской стороной по организации реверсных поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» с территории Польши на территорию Беларуси», – сказали в пресс-службе концерна.

Польский эксперт энергетического рынка Петр Маценжек полагает, что «Дружба» не будет работать в реверсном режиме, поскольку по ней идут основные объемы российской нефти в Германию и Чехию, а Белоруссия должна быть озабочена сохранением имиджа надежного транзитера.

Он предлагает вместе с польской группой компаний воспользоваться литовским нефтяным терминалом для получения американской танкерной нефти, которую можно доставлять к НПЗ по железной дороге.

«Если бы поставки были совместными – одним танкером и для Белоруссии, и для Польши, то цены бы упали и были выгодны для обеих сторон», – сказал Маценжек в эфире оппозиционного телеканала «Белсат», при этом не уточнив, какой конкретно будет цена на нефть при такой сложной логистике.

При этом эксперт сообщил, что еще полтора года назад «Белнефтехим» искал польского посредника для покупки нефти, альтернативной российской. Судя по тому, как нервно протекает нынешняя братская нефтяная «война», поиски не дали никакого результата.

Отметим, что за минувшие полтора месяца Белоруссия использовала три вида шантажа России посредством «Дружбы».

Александр Лукашенко то объявлял, что поставит транзитный нефтепровод на плановый ремонт, который продлится несколько месяцев, то угрожал несанкционированно отобрать 24 млн тонн в год.