05.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Донбасс, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Лукашенко не отдаст «вагнеровцев» Украине, пока не наиграется с Путиным – Маломуж


Белоруссия должна выдать Украине «вагнеровцев» в соответствии с межгосударственным договоренностями, но президент Александр Лукашенко не сделает этого, поскольку рассчитывает использовать их для торга с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть соответствующий договор с Белоруссией, и Белоруссия должна выдавать граждан Украины, которые совершили преступления на территории Украины. Хотя они имеют российское гражданство, но мы поступаем правильно политически и юридически. Но Лукашенко, конечно, не пойдет на этот шаг.

Он на этом пока играет – что он отдаст Украине, чтобы Путин шел на какие-то уступки, поддержал Лукашенко. Потому что это еще одни козырь в руках Лукашенко – именно Путин должен обращаться к нему с просьбой, поддерживать его в этой ситуации, а он соизволит обещать, что после выборов он вернет их России.

Поэтому для Украины и для ее президента – это действительно выигрыш, и он эту тему раскручивает. Но в том, чтобы вернуть в нашу страну 6 или, тем более, 33 вагнеровца, конечно, есть большие сомнения.

Для Лукашенко это позиция для выигрыша времени и торга. Но торга не с Зеленским, а в первую очередь с Путиным. И это – важнейшая составляющая, поскольку он зависим не только экономически, но и политически. И часть белорусов, конечно, ориентирована на Россию. Часть и на Украину, но меньшая часть.


Поэтому он, чтобы не поссориться с Украиной, может туманно пообещать, но, с другой стороны, поставить условия Путину что вернем, но ты должен поддержать меня в этой ситуации», – считает Маломуж.

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