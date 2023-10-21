Лукашенко не перестает верить во вторую белорусскую АЭС

Елена Острякова.  
21.10.2023 11:39
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Россия, Экономика, Энергетика


Строительство атомной электростанции в Белоруссии привело к появлению в стране новой отрасли.

Об этом на совещании по стратегическим проектам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Строительство атомной электростанции в Белоруссии привело к появлению в стране новой отрасли. Об этом...

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«Выбрали две площадки, одну станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно», – сказал Лукашенко.

По его словам, такие проработки на первоначальном этапе идут.

«Или мы добавляем два блока на существующей площадке, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции. Чистого, очень выгодного продукта», – добавил белорусский президент.

Ранее замглавы Минэнерго России Павел Сниккарс предложил не спешить с постройкой второй АЭС в Белоруссии. По его словам, нужно оценить, кто станет потребителем новых объемов энергии.

Построенная на средства российского кредита по российским технологиям Белорусская АЭС приносит доход гораздо выше прогнозного. Доля электроэнергии, вырабатываемой первым блоком Белорусской АЭС, составляет порядка 20% в ежегодном энергобалансе страны. Белоруссия в этом году стремится перейти на 25% использования атомной энергетики.

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