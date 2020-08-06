Лукашенко не понравится: в Киеве советуют Белоруссии, как не допустить вмешательства РФ

06.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Чтобы не допустить кровопролития в стране и вмешательства России при попытке силового захвата власти в Белоруссии, Минску стоило бы самому стать инициатором трансформации политической системы в парламентскую или другую, более сложную модель.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация сложная. Во-первых, белорусское руководство, имея опыт Украины, Грузии и других стран, пойдет на силовой сценарий решения вопроса. Если будет попытка силового захвата власти через майданы, через свержения, оно пойдет на силовой сценарий решения этой проблемы.

Во-вторых, Россия имеет такой же опыт, и если она увидит, что белорусское руководство не справляется или начало играть свою игру, то я не исключаю возможного силового вмешательства и со стороны Российской Федерации на территории Белоруссии.

Тем более, мы говорим о территории Союзного государства. Даже с юридической точки зрения, не говоря уже о политической, моральной и всех остальных, у России намного больше прав и возможностей, нежели есть в отношении Украины», – отметил политолог.

Также Руслан Бортник подчеркнул, что белорусскому руководству стоило бы прислушаться к рекомендациям Украины по трансформации политической системы, чтобы погасить градус накала в стране.

«Скорее всего, ситуация будет решаться на улице и есть два простых способа – сделать ставку на США или на Россию, но оба варианта очень рисковые. Либо есть третий выход для него, и мы пытаемся донести это мнение белорусскому руководству – необходима трансформация политической системы.

Возможно, настало время переходить к парламентской модели в Белоруссии или к более сложной модели двухпалатных отношений, которая позволила бы большему количеству социальных, политических, экономических групп принимать участие в выработке политических решений», – добавил эксперт.