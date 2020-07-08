08.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Лукашенко не сможет добровольно покинуть свой пост


Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может покинуть свой пост, потому что боится расправы над собой.

Об этом в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил эксперт Института развития интеграционных процессов Дмитрий Болкунец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В тупике не только страна, но и президент. Уйти он не может. Это значит, его арестуют и будут судить. Он это прекрасно понимает. Либо придется покинуть страну и уехать в эмиграцию. А что с семьей будет, с капиталами нажитыми?

Поэтому нет никаких иллюзий по поводу того, что Александр Лукашенко добровольно покинет свой пост. Хотя, мне кажется, для него был бы красивый ход – провести честные спокойные выборы и проиграть их. Все бы говорили потом: какой Лукашенко демократ оказался. Но он так не сможет сделать», – уверен Болкунец.

Он прогнозирует, что Лукашенко будет смещен в результате уличных протестов в августе после выборов.


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