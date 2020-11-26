Лукашенко не сможет сохранить власть через конституционную реформу – эксперт

26.11.2020, Москва, Елена Острякова

Конституционная реформа, которую инициировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, не решит его проблему сохранения личной власти.

Об этом в своем телеграм-канале написал оппозиционный белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ему не хватит рейтинга и ресурсов удержать более сложную конфигурацию режима, чем сейчас, от расползания в стороны.

Любое, даже поначалу декоративное, разделение полномочий или его переход на не-президентский пост, создаст ситуацию спящего двоевластия, где преемник или новая партия власти будут пытаться отстроиться от Лукашенко, чтобы не брать на себя его непопулярность или решать проблемы экономики и международой изоляции.

Такое дистанцирование приведет к конфликту, но у Лукашенко едва ли будет возможность запихнуть пасту обратно в тюбик», – написал Шрайбман.

Он считает, что более надежным путем для Лукашенко была бы передача власти преемнику под гарантии себе и своим близким.

«Но по разным причинам, в первую очередь – из-за отрицания электоральной реальности, Лукашенко не готов на это пойти, потому что унизительно», – резюмирует Шрайбман.