26.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

Лукашенко не сможет сохранить власть через конституционную реформу – эксперт


Конституционная реформа, которую инициировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, не решит его проблему сохранения личной власти.

Об этом в своем телеграм-канале написал оппозиционный белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Ему не хватит рейтинга и ресурсов удержать более сложную конфигурацию режима, чем сейчас, от расползания в стороны.

Любое, даже поначалу декоративное, разделение полномочий или его переход на не-президентский пост, создаст ситуацию спящего двоевластия, где преемник или новая партия власти будут пытаться отстроиться от Лукашенко, чтобы не брать на себя его непопулярность или решать проблемы экономики и международой изоляции.

Такое дистанцирование приведет к конфликту, но у Лукашенко едва ли будет возможность запихнуть пасту обратно в тюбик», – написал Шрайбман.

Он считает, что более надежным путем для Лукашенко была бы передача власти преемнику под гарантии себе и своим близким.


«Но по разным причинам, в первую очередь – из-за отрицания электоральной реальности, Лукашенко не готов на это пойти, потому что унизительно», – резюмирует Шрайбман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть