Лукашенко не теряет надежды расправиться с «Уралкалием»

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Российские бизнесмены, финансировавшие Беломайдан, очень близки Кремлю.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они у президента России, моего родного человека, на приемах бывают. Ну и что мне делать? Воевать против России?», – сказал Лукашенко.

Он утверждает, что поддерживавший «Беломайдан» польский экстремистский телеграм-канал «Нехта» «финансируется через определенные каналы российскими бизнесменами».

«Здесь вопрос очень глубоко. Я его знаю, но под камеру не хочу говорить. Вот вернется из Пекина старший брат, я подготовил информацию. Вот документ, который на меня пришел, я прямо в конверт с моей резолюцией и отправлю Путину – пусть почитает», – таинственно заявил Лукашенко.

О том, что «Нехта» в разгар Беломайдана финансировался из России, заявил один из создателей польского экстремистского телеграм-канала Роман Протасевич. В своем интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ вскоре после ареста он заявил, что это был «бизнесмен с Урала».

СМИ без труда разгадали намек и поняли, что имеется в виду Владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин. И он сам, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же опровергли эти подозрения.

Вместе с тем известно, что у Лукашенко давний конфликт с «Уралкалием». В 2013 году «Батька» распорядился арестовать на три месяца гендиректора этого российского предприятия Владислава Баумгертнера, который прибыл в Минск для деловых переговоров. Таким образом, Лукашенко дал понять тогдашнему владельцу предприятия Сулейману Керимову, что не намерен продавать ему «Беларуськалий».

С тех пор собственники «Уралкалия» несколько раз менялись, но обида видимо осталась. Так же, как и конкуренция с белорусскими калийщиками. Осенью 2020 года Мазепин выступил с инициативой способствовать переводу в российские вузы белорусских студентов, отчисленных за участие в антилукашенковских протестах.