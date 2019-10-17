Лукашенко не видит ничего предосудительного в задержании российской гражданки по запросу США
Правоохранительные органы Белоруссии якобы абсолютно правомерно задержали российскую гражданку Анну Богачеву.
Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А как иначе? Вот у нас единая система. Человека, который прибывает в Беларусь, заселяется, – мы же IT-страна – в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет – посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было», – цитирует Александра Лукашенко агентство БелТА.
Он обрушился с критикой на российские телеграм-каналы, которые писали о задержании Богачевой.
При этом он считает правомерными санкции в отношении людей, которые вмешиваются в выборы. Президент Белоруссии напомнил, как американский посол в Минске вместе с рядом других дипломатов покинули страну по настоянию белорусской стороны.
«Открытое вмешательство. Участие в демонстрациях и прочее. Скажите, как я после этого должен относиться к вмешательству в американские выборы, если даже было. Я знаю, что вмешиваться в американские выборы практически нереально. Ну а если кто-то высказывал свою позицию, то надо прежде всего начинать с меня. Возьмите мои заявления открытые, публичные во время выборов в США. Я тогда открыто поддерживал Трампа, критикуя демократическую Америку», – сказал Лукашенко.
Сотрудница «Агентства интернет-исследований», гражданка России Анна Богачева была задержана в Минске по запросу США 13 октября. В момент задержания с нею были муж и маленький ребенок. Семья направлялась на отдых.
В марте 2018 года Минфин США включил Богачеву в санкционный список вместе с еще 12 гражданами России, которых в Вашингтоне считают причастными к «вмешательству в выборы».
Факт задержания российской гражданки в стране-союзнике вызвал волну возмущения в России, после чего 15 октября Богачева была отпущена.
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