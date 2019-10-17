Лукашенко не видит ничего предосудительного в задержании российской гражданки по запросу США

17.10.2019, Москва, Елена Острякова

Правоохранительные органы Белоруссии якобы абсолютно правомерно задержали российскую гражданку Анну Богачеву.

Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«А как иначе? Вот у нас единая система. Человека, который прибывает в Беларусь, заселяется, – мы же IT-страна – в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под чьим-то вниманием. Я образно говорю: красный цвет – посмотрели, такой-такой человек… Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было», – цитирует Александра Лукашенко агентство БелТА.

Он обрушился с критикой на российские телеграм-каналы, которые писали о задержании Богачевой.

При этом он считает правомерными санкции в отношении людей, которые вмешиваются в выборы. Президент Белоруссии напомнил, как американский посол в Минске вместе с рядом других дипломатов покинули страну по настоянию белорусской стороны.

«Открытое вмешательство. Участие в демонстрациях и прочее. Скажите, как я после этого должен относиться к вмешательству в американские выборы, если даже было. Я знаю, что вмешиваться в американские выборы практически нереально. Ну а если кто-то высказывал свою позицию, то надо прежде всего начинать с меня. Возьмите мои заявления открытые, публичные во время выборов в США. Я тогда открыто поддерживал Трампа, критикуя демократическую Америку», – сказал Лукашенко.

Сотрудница «Агентства интернет-исследований», гражданка России Анна Богачева была задержана в Минске по запросу США 13 октября. В момент задержания с нею были муж и маленький ребенок. Семья направлялась на отдых.

В марте 2018 года Минфин США включил Богачеву в санкционный список вместе с еще 12 гражданами России, которых в Вашингтоне считают причастными к «вмешательству в выборы».

Факт задержания российской гражданки в стране-союзнике вызвал волну возмущения в России, после чего 15 октября Богачева была отпущена.