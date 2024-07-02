Лукашенко: Не все так однозначно на российском рынке

Елена Острякова.  
02.07.2024 15:09
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Экономика


Белоруссии не удается пока продвигаться на российском рынке так эффективно, как ей хотелось бы.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с новым послом в России Александром Рогожником, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссии не удается пока продвигаться на российском рынке так эффективно, как ей хотелось бы....

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«Не все так однозначно, как хотелось бы нам на российском рынке. Вы видите, что, несмотря на разного рода санкции, российский рынок, особенно ниши, которые освободились отдельных западных компаний, заполняются другими. В мире достаточно товаров. Это было всегда на огромном российском рынке, но нам нельзя терять свои позиции. Это вопрос номер один. Поэтому надо создавать мультибрендовые центры, торговые дома, сервисные центры для того, чтобы обслуживать нашу технику, которую мы туда продаем», – сказал Лукашенко.

Он призвал дипломата укреплять кооперационные связи и завязывать активное связи в российских регионах.

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