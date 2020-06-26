Лукашенко не выпустит Бабарико из тюрьмы после выборов

26.06.2020, Москва, Елена Острякова

Экс-банкир Виктор Бабарико не будет зарегистрирован как кандидат в президенты Белоруссии.

Об этом youtube-каналу CzarStream заявил белорусский публицист Кирилл Аверьянов-Минский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы он проведет в следственном изоляторе, я думаю… Будет ли он вообще в бюллетене? Мне кажется, что нет. Не будет Лукашенко придираться к подписям, потому что, судя по всему, он (Бабарико – ред.) подписи собрал. Но помимо подписей нужно сдавать очень много документов. Могут придраться к запятой и отказать.

Схема, когда кандидат сидит в СИЗО, это очень сложно для простенькой белорусской политической системы. Лукашенко не может не понимать, что такой кандидат вызывает симпатию у обывателя как мученик. Лукашенко такой ореол страдания Бабарико не создаст», – сказал Аверьянов-Минский.

Он считает, что главная цель посадки Бабарико – обезглавить протест, который может возникнуть после выборов. Без сильных лидеров протест возглавят давно прикормленные президентом Лукашенко националисты, которые «поведут толпу, куда надо».

Самого Бабарико он также назвал «пригретой на груди (Лукашенко – ред.) националистической гадюкой».