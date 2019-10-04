Лукашенко не забыл о масштабном антироссийском проекте

04.10.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вслед за украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком заговорил о реализации проекта по объединению водных путей от Черного до Балтийского моря Е40, который считается антироссийским.

Об этом Лукашенко сегодня заявил на Форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Географические особенности наших стран открывает хорошие возможности для логистической сферы. Транзитную привлекательность Украины и Белоруссии могут усилить речное судоходство по Днепру и Припяти, его интеграция в международный водный путь Е40», – сказал Лукашенко.

Западные эксперты рассматривают Е40 как важный геополитический проект, направленный на евроинтеграцию Белоруссии и даже как на удаление от «русского мира».

Лукашенко обсуждал Е40 еще с Петром Порошенко в 2017 году, а в 2016-м соответствующий меморандум Белоруссия подписала с Польшей.

Предполагалось, что новый торговый маршрут протянется на 2000 километров по рекам и каналам Польши, Белоруссии и Украины, соединив порты Балтийского и Черного морей.

Для полноценного установления судоходного пути Е40 «Балтийское море – Гданьск – Днепр – Черное море» необходимо углубить дно на перекатах Днепровского и Днепродзержинского водохранилищ и увеличить габариты водного пути на участке Киевская ГЭС – Нижние Жары.

Возможность реализации проекта обсуждается с 2011 года, но пока все документы носят декларативный характер. К тому же, против Е40 активно выступают экологи.