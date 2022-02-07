Лукашенко не задумываясь солгал о белорусских ополченцах ЛДНР

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Новости Украины

Александр Лукашенко солгал в интервью Владимиру Соловьеву о том, что в Белоруссии суды не осуждали ополченцев Донбасса.

«Кто такие? Таких нет», – сказал Лукашенко.

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Гораздо многословнее он защищал одного из создателей экстремистского телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, которого в Луганске подозревают в организации платной охоты на людей, передает корреспондент «ПолитНавиатора».

«Я ему верю. Я его вообще не знаю. Я сам виноват, что такие как Протасевич появились. Это пацаненок, который в 18 лет поехал в лагерь в Украину «тренироваться», а потом его, чтоб на крови замешать, отправили в Донбасс. Хорошо, что он там не стрелял. Я же приглашал сюда правоохранителей с Донецка, они его допрашивали. По просьбе Путина. Мы точно знаем: его бог миловал, он не убивал. Если б это было, ситуация была б иной. Приехал, пулемет на плечо, сфотографировался, в сеть выложил. Пацанье. Власти Белоруссии виноваты в этом», – сказал Лукашенко.

Напомним, в 2017 году возбуждено 10 уголовных дел в отношении 7 ополченцев, в 2018 году – 13 уголовных дел в отношении 11 человек. Белорусские добровольцы Донбасса были вынуждены скрываться в России и ЛДНР.

Алексей Ершов стал первым белорусом, понесшим ответственность за участие в войне на Донбассе. Он получил два года ограничения свободы. Получение денег доказать не удалось.

28 июня 2019 года Минский областной суд вынес приговор 25-летнему жителю Солигорска по статьям о дезертирстве и покушении на участие в вооруженном формировании в иностранном государстве. Приговор — 5 лет лишения свободы и лишение звания «ефрейтор».

По данным МВД Белоруссии, по состоянию на март 2018 года на «причастность к наемничеству» проверялись 734 белоруса, и личности 188 из них были установлены. Большинство ополченцев и не думали скрывать свою причастность к конфликту. Более того, они гордились этим.

Согласно Общественному сектору отряда «Погоня», в войне на Донбассе с украинской стороны приняли участие около 200-250 белорусских граждан. Об уголовных процессах против них неизвестно. Зато в КГБ Белоруссии старательно фиксировали в уголовных делах показания задержанных о якобы причастности армии России к войне в Донбассе.

По данным организации Bypol, объединяющих изменивших присяге и бежавших из Белоруссии силовиков, инициатором массовых арестов и осуждения белорусов, сражавшихся на стороне ЛДНР, был глава администрации президента Белоруссии Игорь Серенко.