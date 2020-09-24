24.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Идиотизм, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Лукашенко не жарко и не холодно от глупого заявления Кулебы – эксперт


Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о непризнании инаугурации президента Белоруссии только стимулирует Лукашенко на более тесный союз с Россией.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«Кулеба сделал глупое заявление. У украинских политиков нет понимания того, что протесты в Белоруссии – это не демократия, это охлократия. Она несет в себе много опасностей. Все эти уличные акции все в большей степени толкают Лукашенко в объятия России.

В результате скоро украинские политики обнаружат, что граница Украины с Россией увеличилась на тысячу километров. Еще пару таких заявлений со стороны Украины, еще пару недружественных действий со стороны Польши и Литвы в отношении Белоруссии – и все, система балансов и равновесий, которая сложилась к 2020 году в Белоруссии будет полностью разрушена.

У Лукашенко просто не будет другого выхода, кроме как идти на более тесный союз с Россией, реально имплементировать договор 1999 года о создании Союзного государства.

На самом деле Лукашенко не жарко и не холодно от заявлений Кулебы и европейских политиков. Для него важна позиция России, Китая, возможно – Турции. Стран, которые играют важную роль в экономике и политической жизни Белоруссии», – заключил политолог.


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