05.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Донбасс, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Лукашенко нечего взять с Зеленского в обмен на «вагнеровцев» – зато есть, что терять


Задержанных в Белоруссии граждан России не выдадут Украине, поскольку это будет недружественным шагом в отношении России и не несет никаких выгод.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«Не думаю, что этот разговор к чему-то приведет. Было заявление Пескова о том, что все эти люди являются гражданами России. Кроме того, насколько я понимаю, к частному охранному предприятию Wagner Group эти люди не имеют отношения.

Они являются сотрудниками совсем другой питерской компании. Они официально работают в частном охранном предприятии, у них контракт на выполнение определенных профильных работ в Судане. Лукашенко, конечно, может дать команду выдать их Украине, но это будет, особенно после заявления Пескова, явно недружественным шагом, после которого говорить о каких-либо союзнических отношениях с Россией вообще не приходится.

Не думаю, что Лукашенко на это пойдет. Риски слишком велики, а выгод от всего этого я не вижу никаких. Я еще могу понять, если бы выдали каких-то людей, которых хочет получить Германия или США.

В обмен на это Лукашенко мог бы получить какие-то гарантии неприкосновенности, признание его следующего президентского срока, даже при грубых фальсификациях и репрессиях, кредиты и прочие бонусы. А что может предложить Украина? Повторить украинский путь с войной, разрухой и общественной деградацией?», – риторически заключил политолог.


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