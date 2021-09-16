Лукашенко недобрым словом помянул Зеленского на заседании ОДКБ

16.09.2021 13:04 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Обострение обстановки на западных границах ОДКБ и расширение военного присутствие США в Восточной Европе являются опасной тенденцией.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В текущем году Альянс провел серию учений в Прибалтике и Украине. Только за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза – до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск – с 60 тыс. до 110 тыс. военнослужащих. Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов», – отметил президент.

При этом он жестко раскритиковал позицию соседей Белоруссии и особенно Украины на российско-белорусские учения «Запад-2021»

«Они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится по всему миру. Хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность. Украинский президент вообще договорился до того, что на белорусско-российском учении будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы, Харькова. В то же время сама Украина постоянно участвует в натовских маневрах, явно имеющих необоронительную тематику. Мы хоть проводим свои учения там, где мы расположены. А американцы за тысячу километров приехали в Украину проводить учения, якобы тоже оборонительные. От кого они там обороняются?», – сказал Лукашенко.