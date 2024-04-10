Лукашенко недоволен тем, как белорусы осваивают российские деньги

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от директоров белорусских заводов добиваться заказов на высокотехнологическую продукцию от России. Об этом он заявил сегодня на совещании по развитию промышленности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Задача правительства уже сейчас сформировать долгосрочные, как минимум до конца текущего десятилетия заказ от российских партнеров на высокотехнологичную продукцию, чтобы наши предприятия понимали, по каким правилам им работать в России», – сказал Лукашенко.

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По его словам на эти цели уже выделены средства в рамках союзной программы, однако белорусские производители не торопятся ее реализовывать.

«Средства выделены, их необходимо не только освоить, но и создать продукт, который будет пользоваться долгосрочным спросом. Однако до недавнего времени не было ни проектов ни идей. Я сомневаюсь, что они сейчас есть у вас. Неужели не понятно: будем тормозить и плестись в конце — нас затопчут. Вам дали все необходимые инструменты по финансированию проектов, предоставили полномочия для принятия оперативных решений. Что еще нужно?», – возмущался Лукашенко.

Он считает, что совместные российско-белорусские проекты по импортозамещению должны касаться производства вычислительной, электронной, оптической аппаратуры.