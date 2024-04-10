Лукашенко недоволен тем, как белорусы осваивают российские деньги

Елена Острякова.  
10.04.2024 10:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 426
 
Белоруссия, Дзен, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от директоров белорусских заводов добиваться заказов на высокотехнологическую продукцию от России. Об этом он заявил сегодня на совещании по развитию промышленности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Задача правительства уже сейчас сформировать долгосрочные, как минимум до конца текущего десятилетия заказ от российских партнеров на высокотехнологичную продукцию, чтобы наши предприятия понимали, по каким правилам им работать в России», – сказал Лукашенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от директоров белорусских заводов добиваться заказов на высокотехнологическую продукцию...


По его словам на эти цели уже выделены средства в рамках союзной программы, однако белорусские производители не торопятся ее реализовывать.

«Средства выделены, их необходимо не только освоить, но и создать продукт, который будет пользоваться долгосрочным спросом. Однако до недавнего времени не было ни проектов ни идей. Я сомневаюсь, что они сейчас есть у вас. Неужели не понятно: будем тормозить и плестись в конце — нас затопчут. Вам дали все необходимые инструменты по финансированию проектов, предоставили полномочия для принятия оперативных решений. Что еще нужно?», – возмущался Лукашенко.

Он считает, что совместные российско-белорусские проекты по импортозамещению должны касаться производства вычислительной, электронной, оптической аппаратуры.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть