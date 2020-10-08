Лукашенко неожиданно отказался запрещать Беломайдан под предлогом коронавируса

08.10.2020, Москва, Елена Острякова

Когда сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко решил собрать совещание по противодействию COVID-19, логично было предположить, что он решит воспользоваться эпидемией как поводом для окончательного разгона массовых протестов, которые уже два месяца проходят в стране.

Но белорусский президент остается последовательным и непреклонным в своем отрицании пользы карантина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я на сегодняшний день, как складывается ситуация, не намерен изолировать и закрывать страну. Не намерен. Если бы мы это сделали (теперь уже это видно на практике) в марте или в апреле, мы бы пожинали плоды, которые пожинает сегодня Кыргызстан. Вот один в один бы это было. У нас бы не было работы у людей, мы бы обрушили экономику. Не было бы даже малейшей зарплаты у людей», – сказал Лукашенко.

Его риторика изменилась лишь в том, что в качестве негативных примеров он перестал постоянно приводить Россию. Ну, еще исчезли фирменные шуточки про трактор и водку. Лукашенко призвал белорусов беречь себя и своих родных, а майданщикам пригрозил эпидемией.

«То, что происходит сейчас на улицах Минска по выходным, – понятно, какие будут последствия. Заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть, пусть болеют. Там же деньги на Западе обещают большие», – сказал Лукашенко.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил сегодня журналистам, что «после явного снижения заболеваемости в июле-августе с начала сентября есть небольшой, но достаточно устойчивый тренд по ее повышению». Однако конкретных цифр он не привел.

По данным сайта «Коронавирус-монитор», на 08 октября 2020 в Белоруссии зафиксировано 81 505 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Беларусь составляет 874 человека, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.

В активной фазе болезни находятся 4 948 человек, из них 0 в критическом состоянии.

На графике заражений, приводимой сайтом, видно, что аномальных скачков не дали ни смелые эксперименты Лукашенко в апреле-мае с проведением массовых субботников и парада, ни протесты последних месяцев, участники которых постоянно нарушают социальную дистанцию, становясь в так называемые сцепки.

Примечательно, что белорусская оппозиция, которая весной нещадно критиковала Лукашенко за отказ вводить карантин, сейчас предпочитает оправдываться. «Правда о коронавирусе» организаторам шествия и митингов явно невыгодна.