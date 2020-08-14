Лукашенко ничего не угрожает извне страны – немецкий политолог

14.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Не только Россия не заинтересована в свержении президента Белоруссии Александра Лукашенко, но и Запад, где считают, что внешнее давление на Минск развернёт «Батьку» в сторону Москвы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Лукашенко не оказывается давление, чтобы он уходил, как на Каддафи или Асада. Давление только изнутри, но не со стороны Запада, который понимает, что Лукашенко может уйти к России, а Запад этого не хочет. Потому что для Запада восстановление Российской Империи – это призрак, но они его боятся.

Россия тоже не заинтересована в снятии Лукашенко. Как мне кажется, любой другой кандидат для российских интересов менее подходящий, чем Лукашенко. Также тут стоит подчеркнуть, что Россия не может допустить, чтобы, скажем, Белоруссия стала членом НАТО.

Связь с европейскими странами это одно, но НАТО – это как повторение Кубинского кризиса или украинских событий 2014 года. Сегодня такая геополитика», – заявил Рар.