Лукашенко ничем не отличается от прозападной Тихановской – Фёдоров

23.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко точно так же выступает на стороне Запада, как и сбежавшая в Европу лидер оппозиционеров Светлана Тихановская, только он делает это скрыто и тихо.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Они все одинаковые, Лукашенко ничем не отличается от Тихановской. Просто Тихановская открыто на стороне Америки, а Лукашенко скрыто.

Он, в отличие от неё, более реалистичен. Он понимает, что как только он объявит о том, что Белоруссия вошла в Германию, в Польшу, в НАТО или куда-то ещё, то он мгновенно получит восстание белорусского народа против себя.

Тихановская этого не понимает, потому что ей на это начхать. У американцев же другая мотивация: для них не важно, какая позиция белорусского народа в принципе, они считают, что они раскатают белорусский народ танками НАТО со всей его позицией.

Таким образом, война Лукашенко с Тихановской это не наша война, а война пауков в одной банке, а эта банка – американская сепаратистская государственность, которую попытались создать на развалинах СССР», – отметил единоросс.