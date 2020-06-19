19.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Газ, Конфликт, Нефть, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика
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Лукашенко никогда не перестанет относиться к России как к вечному должнику – эксперт


Белоруссия относится к России так, как будто РФ должна ей «как земля колхозу». Честно на это взглянуть Минск не может, потому что в этом случае на поверхность всплывет вся зависимость белорусской экономики от России.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эксперт по международной безопасности Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это вопрос мировосприятия. Там на нас смотрят не как на доильную корову… Доильная корова – понятно, ты должен ее кормить, прежде, чем соберешься ее доить, она же, все-таки, твоя.

А тут – тот, кто тебе вечно должен, как земля колхозу. То есть, ты с ним вежливо разговариваешь только потому, что у тебя настроение хорошее. А так он должен и должен. И что бы он ни принес, он все равно останется как земля колхозу должен.

Здесь любой вопрос выливается в такие претензии. Минск не может эти вопросы рассматривать честно, потому что тогда станет очевидным размер зависимости всего белорусского, начиная от экономики, заканчивая обороноспособностью, от России, от единственного поставщика.

А как только это станет очевидным – оно нормальным людям и так очевидно, но, по крайней мере, пока вслух не обсуждается, можно делать вид, что этого нет», – заявил Запольскис.

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