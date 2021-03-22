Лукашенко никогда не стать стратегическим партнёром Китая – военный эксперт

22.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Китай никогда не будет стратегическим партнером Белоруссии, как бы того ни желал президент этой республики Александр Лукашенко.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата Минобороны в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, задачей Китая является максимальная продажа своих товаров и выкачка чужих ресурсов, при этом, даже рабочих на открывающихся в Белоруссии китайских предприятиях Пекин завозит своих, а не нанимает местных специалистов.

«Определенные силы в китайском руководстве пытались использовать Белоруссию как открывашку для России – это факт. То, что у них не получилось – это тоже факт. Есть определенная рациональность у того же самого Китая – ему тоже надо куда-то спихивать неликвид и куда-то девать своих рабочих и крестьян, которых у них избыток.

Я для любителей Китая просто скажу – вы не знаете, что такое китайская бедность и китайская нищета. Китай, они же сами не знают, сколько их – сами китайцы обижаются, когда спрашивают, сколько их, потому что они считать боятся, от такого количества они сами просто офигеют. Поэтому им надо каким-то образом разгружать деревни.

Именно китайские деревни, которые полностью закрыты, они мало что колючей проволокой не занесены. У них же там запрещено свободное перемещение всех граждан по Китаю. Они поэтому формируют китайские трудовые команды, которые в Белоруссию едут для того, чтобы «А» – осваивать китайские кредитные деньги, которые потом отдаст Белоруссия. То есть, Белоруссия платит деньги, которые берет в долг для того, чтобы заплатить китайским рабочим, купив у них всякий неликвид. Вон, из Минска пишут, что дома, которые китайцы построили, уже разваливаются.

И «Б» – заплатить китайским рабочим, которые будут делать. Китайцы в Африку своих рабочих везут… Им надо куда-то втюхивать свое, но стратегическим партнером он (президент Белоруссии, – авт.) Китаю не будет от слова совсем. Что он может дать Китаю?», – резюмировал Трухан.